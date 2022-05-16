ليبيا – أكد مستشار الأمن القومي إبراهيم بوشناف المشارك في اجتماع مونترو بسويسرا يومي 12 و13 مايو الجاري مناقشته للكثير من المقترحات خلال اجتماع أمس الذي حضره عدة شخصيات سياسية وعسكرية.

بوشناف وفي تصريحات خاصة لمنصة “فواصل” الأحد قال: إن لقاء سويسرا هو لقاء تشاوري لم تطرح خلاله أية أسماء، لا من المجلس الرئاسي ولا من السلطة التنفيذية، والحاضرون عن الجهات العسكرية بطرابلس لم يشيروا من بعيد أو قريب إلى انخفاض مستوى التمثيل.

وأضاف أن أحد المشاركين من الجهات العسكرية طلب إرجاء النقاش إلى الجولة الثانية، حتى يتسنى لهم إكمال مباحثات في ذات السياق للخروج برأي موحد.

وأردف: “كان النقاش في الأساس حول ضرورة وضع قاعدة دستورية والمضي إلى الانتخابات، مع الإشارة أحيانًا إلى أزمة السلطة التنفيذية”، مرجحًا أن تكون الجولة الثانية من الحوار في نهاية شهر مايو الجاري، مؤكدًا أن الموعد لم يحدد الوقت بعد.

بوشناف ختم تصريحه بالقول: “لم يشر أعضاء مجلس النواب الذين حضروا اللقاء إلى أنهم يمثلون المجلس”.