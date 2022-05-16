بينها دولة عربية.. انطلاق مناورة “أرغونافتيس 2022” في قبرص بمشاركة 8 دول

بينها دولة عربية.. انطلاق مناورة “أرغونافتيس 2022” في قبرص بمشاركة 8 دول

قبرص – أعلنت وزارة الدفاع القبرصية عن انطلاق التدريبات العسكرية والإنقاذية “أرغونافتيس 2022” بمشاركة 8 دول، بعد أن تم تأجيلها لعامين بسبب جائحة كورونا.

وقالت الوزارة في بيان لها إن “التدريبات الدولية للتعاون العسكري – المدني المسماة أرغونافتيز 2022 ستقام في الفترة من 16 إلى 20 مايو 2022 في المنطقة البحرية والمجال الجوي والأراضي البرية لجمهورية قبرص”.

وأضافت أنه “خلال العامين الماضيين، لم يتم تنفيذ هذه المناورات بسبب جائحة كورونا”.

وتابعت أن التدريبات ستجري بتعاون وثيق مع وزارة الخارجية القبرصية وقوات الدفاع المدني بالجزيرة ومركز تنسيق الإنقاذ المشترك في لارنكا.

وتشارك سبع دول أخرى في هذه المناورات وهي بريطانيا واليونان ومصر وإسرائيل وإيطاليا والولايات المتحدة وفرنسا.

المصدر: “تاس”