تركيا – وصل الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، أمس الأحد، إلى مطار “أسن بوغا” الدولي في العاصمة التركية أنقرة، في زيارة رسمية تستغرق 3 أيام.

وكان فؤاد أوقطاي، نائب الرئيس التركي، في مقدمة مستقبلي الرئيس الجزائري والوفد المرافق له.

كما استقبل تبون في المطار، رئيس مجموعة الصداقة التركية – الجزائرية، النائب عن حزب العدالة والتنمية التركي، أورهان عطالاي، والسفيرة التركية في الجزائر، ماهينور أوزدمير غوكتاش، والسفير الجزائري في أنقرة، سفيان ميموني.

ويزور الرئيس الجزائري، تركيا بين 15-17 مايو الجاري، تلبية لدعوة نظيره التركي رجب طيب أردوغان، وفق بيان سابق لدائرة الاتصال برئاسة الجمهورية التركية.

ومن المقرر أن يرأس أردوغان وتبون في أنقرة اليوم الاثنين، الاجتماع الأول لمجلس التعاون رفيع المستوى بين البلدين.

فيما يرأس تبون، إلى جانب نائب أردوغان، منتدى الأعمال والاستثمار التركي – الجزائري الذي سيجري يوم الثلاثاء في إسطنبول.

وتعتبر الجزائر من أكبر الشركاء التجاريين في إفريقيا لتركيا، بحجم مبادلات تتراوح بين 3.5 مليار و5 مليارات دولار سنويا.

المصدر: الأناضول