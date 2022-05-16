العراق – كشفت تقارير اقتصادية ان العراق يملك احتياطاً نفطياً يبلغ نحو 145 مليار برميل، ما يعادل 17% من احتياطي الشرق الأوسط، و8 في المائة من الاحتياطي العالمي، وهو خامس أكبر احتياطي عالمي.

ويجري العراق عمليات استكشاف نفطية متواصلة على مساحات شاسعة من البلاد، ليتم استثمارها في تطوير القطاع النفطي ، ضمن خطط حكومية تهدف إلى زيادة حجم التصدير مستقبلا، لتعضيد اقتصاد البلد.

شركة الحفر العراقية التابعة لوزارة النفط، أعلنت المباشرة بأعمال الحفر للبئر الأولى ضمن مشروع حفر 20 بئرا نفطية في حقل الناصرية النفطي جنوب العراق .

وكالات