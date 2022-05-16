فلسطين – أطلق فلسطيني، يدعى محمد أبو ثابت من قطاع غزة، رزق بطفلتين توأم اسم جنين وشيرين على فلذتي كبده، وذلك تيمنا بالصحفية الفلسطينية الراحلة شيرين أبو عاقلة ومدينة جنين.

وقال محمد أبو ثابت والد التوأم “في يوم استشهاد الصحفية شيرين أبو عاقلة رزقت بتوأم، فقررت على الفور تسميته شيرين وجنين، تيمنا بها وبمكان ارتقائها ووفاء لمسيرتها”.

وقتلت شيرين أبو عاقلة، مراسلة قناة “الجزيرة”، يوم الأربعاء، برصاصة في جنين، علما بأنها كانت ترتدي سترة واقية من الرصاص عليها شعار “صحافة” وخوذة واقية.

واتهمت قناة “الجزيرة” القطرية القوات الإسرائيلية بقتل الصحفية “عمدا” و”بدم بارد”.

وهاجم جنود إسرائيليون شبانا ورجالا كانوا يحملون نعش أبو عاقلة لنقله من المستشفى الفرنسي في القدس الشرقية إلى الكنيسة التي أقيمت فيها الصلاة، في محاولة على ما يبدو لنزع أعلام فلسطينية كان يحملها البعض، وبدا للحظة أن النعش سيسقط أرضا.

المصدر: RT + وسائل إعلام فلسطينية