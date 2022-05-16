السعودية – صرح أندرو ماكيفوي، رئيس السياحة بمشروع “نيوم” في المملكة العربية السعودية، بأن المدينة ستعامل كدولة داخل الدولة، بمنطقتها الاقتصادية وسلطتها الخاصة.

ونقلت شبكة “العين” الإخبارية عن ماكيفوي قوله “إن نيوم هي مدينة المستقبل في السعودية وستبلغ تكلفتها 500 مليار دولار، ومن المنتظر أن تضم ملايين السكان بحلول 2030”.

وتوقع ماكيفوي أن تبدأ مدينة نيوم السعودية في استقبال السكان بدءا من عام 2024، بحسب تصريحات أدلى بها على هامش معرض سوق السفر العربي المنعقد حاليا في مركز التجارة العالمي بدبي.

وشدد ماكيفوي على أن نيوم ستعامل كدولة خاصة منفصلة عن القواعد التي تحكم بقية المملكة العربية السعودية، الأمر الذي سيجعلها أكثر جاذبية لمن يفكر في الانتقال إلى هناك، وكذلك السياح.

وتابع رئيس السياحة في نيوم: “المدينة ستكون موطنا لعدد من مناطق الجذب السياحي، بما في ذلك وجهة تروجينا الجبلية، ومن المتوقع افتتاحها في عام 2026، وسيكون فيها منحدر للتزلج وركوب الدراجات في الجبال ومرافق للرياضات المائية، كما ستضم محمية طبيعية تفاعلية”.

يذكر أن مدينة “نيوم” صممت لتكون مدينة ذكية تعمل بالطاقة النظيفة، وهو ما جعل ماكيفوي يصفها بأنها وجهة جذابة لكثير من الناس لأنها فرصة للمساعدة في إنشاء مدينة جديدة بالكامل تقريبا من الصفر”، إلى جانب أن هناك دعم من صندوق الاستثمارات العامة للتأكد من حدوث ذلك.

المصدر: شبكة “العين” الإخبارية