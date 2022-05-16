مصر – أكد رئيس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي، إن بلاده تمتلك مخزونا احتياطيا من القمح يكفي لـ 4 أشهر.

وأضاف مدبولي، خلال مؤتمر صحفي حول تعامل البلاد مع الأزمة الاقتصادية العالمية الحالية، مساء الأحد أن عملية توريد القمح المحلي مستمرة، أن المخزون “المتاح” يكفي حتى نهاية العام الميلادي، وقال “لن تكون لدينا أزمة في القمح”.

وتابع “هذا العام لأول مرة في تاريخ مصر نصل إلى إنتاج 10 ملايين طن قمح، مقارنة بالعام الماضي”.

من جهة اخرى، قال مدبولي أن الدولة اتخذت خطوات لتأمين احتياطي استراتيجي من السلع لا يقل عن 4 أشهر.

المصدر: الشروق