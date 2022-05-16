موسكو – وصل رئيس كازاخستان، قاسم جومارت توكاييف، إلى موسكو امس الأحد، لحضور قمة دول منظمة معاهدة الأمن الجماعي التي ستعقد يوم الاثنين 16 مايو، حسبما أعلنته الخدمة الصحفية للرئيس الكازاخي.

وقال السكرتير الصحفي للرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، دميتري بيسكوف الخميس، إن قمة منظمة معاهدة الأمن الجماعي ستعقد في موسكو في 16 مايو، وسيجتمع المشاركون فيها ويتحدثون في شكل إفطار عمل.

وجاء في بيان نشرته قناة تيليغرام التابعة للخدمة الصحفية: “وصل الرئيس قاسم جومارت توكاييف، بناء على دعوة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ورئيس مجلس الأمن الجماعي لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي، رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان، إلى موسكو، للمشاركة في القمة اليوبيلية لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي، والتي تتزامن مع الذكرى السنوية الثلاثين لتوقيع معاهدة الأمن الجماعي والذكرى العشرين لتأسيس المنظمة”.

وتضم منظمة معاهدة الأمن الجماعي حاليا ست دول، هي أرمينيا وبيلاروس وكازاخستان وقيرغيزستان وروسيا وطاجيكستان.

المصدر: RT