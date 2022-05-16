غوتيريش يندد بالهجوم “الدنيء” و”العنصري” في ولاية بوفالو الأمريكية

غوتيريش يندد بالهجوم “الدنيء” و”العنصري” في ولاية بوفالو الأمريكية

الولايات المتحدة – ندد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، بشدة بالعنصرية بكل مظاهرها، بعد عملية القتل الجماعي بمدينة بوفالو بالولايات المتحدة التي راح ضحيتها 10 أشخاص.

وقال نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، فرحان حق، في بيان، إن “الأمين العام يشعر بالذهول لمقتل 10 أشخاص إثر عمل دنيء من التطرف العنصري والعنيف في بوفالو”.

كما قدم غوتيريش تعازيه لعائلات الضحايا، آملا في “تحقيق العدالة بسرعة كبيرة”، وفق المتحدث.

وأضاف المتحدث أن الأمين العام يدين بأشد العبارات الممكنة العنصرية بجميع أشكالها، وكذلك التمييز على أساس العرق أو الدين.

وشهدت مدينة بوفالو الأمريكية يوم السبت الماضي، حادثة مأساوية تمثلت في فتح شاب النار في مركز تجاري، تسبب في مقتل 10 أشخاص وإصابة 3 آخرين، اثنان منهم في حالة حرجة.

ونفذ الهجوم شاب أمريكي يبلغ من العمر 18 سنة، وقد تم اعتقاله، وتوجيه له تهمة القتل من الدرجة الأولى، التي قد تكون عقوبتها السجن مدى الحياة، بحسب القانون الأمريكي.

وتشتبه وكالات إنفاذ القانون الأمريكية في أن إطلاق النار كان بدافع الكراهية العنصرية.

المصدر: أ ف ب + نوفوستي