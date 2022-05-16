إسبانيا – شهد ملعب “واندا ميتروبوليتانو” مساء يوم الأحد، حفل تكريم للاعبي فريق أتلتيكو مدريد، الأوروغوياني لويس سواريز والمكسيكي هيكتور هيريرا، بعد مباراته أمام إشبيلية، في الجولة 37 للدوري.

وشارك لويس سواريز في التشكيلة الأساسية، قبل أن يتم استبداله في الدقيقة 65 بزميله البرازيلي ماتيوس كونيا، بينما دخل وهيكتور هيريرا الملعب في الدقيقة 78 بدلا من زميله الأرجنتيني روديغو دي بول.

وبعد نهائية المباراة دخل لويس سواريز وهيكتور هيريرا مع عائلتيهما إلى أرضية الملعب، ليودعا جماهير النادي، وسط ترحيب حار من المتفرجين في المدرجات، ولم يتمالك سواريز نفسه فانهمرت دموعه وهو يودع مشجعيه.

ونشر أتلتيكو مدريد “تغريدة” عبر حسابه الرسمي على موقع “تويتر” للتواصل الاجتماعي، للكشف عن مغادرة سواريز وهيريرا الفريق، وإقامة وداعية لهما بعد المباراة.

وجاء في “التغريدة”: “بعد نهاية المباراة، ملعب واندا ميتروبوليتانو سيقوم بتحية لويس سواريز وهيكتور هيريرا، حيث سيودعان عائلة أتلتيكو اليوم”.

وأضاف: “بعد نهاية المباراة نرجو أن تبقوا في مقاعدكم، لأننا سنعيش لحظات خاصة للغاية”.

المصدر: وكالات