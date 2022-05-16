كوريا ج – وقعت كوريا الجنوبية عقدا بقيمة 132.8 مليون دولار مع شركة صناعة الطائرات الأمريكية “بيل تيكسترون آسيا” لشراء 40 طائرة مروحية وأجهزة محاكاة لها بحلول عام 2025.

وقال مسؤولون كوريون، اليوم الاثنين، إن الإدارة الجديدة وقعت الصفقة مع الشركة في 6 مايو لشراء طائرات مروحية من طراز “بيل 505” وثمانية أجهزة محاكاة، لتدريب الطيارين بالجيش والبحرية. وسيتم تصنيع أجهزة المحاكاة بواسطة شركة كورية.

ويخطط الجيش الكوري الجنوبي لبدء نشر الطائرات المروحية في الجيش والبحرية العام المقبل.

وقال مسؤول في إدارة برنامج الاقتناء الدفاعي: “نتوقع معالجة مخاوف السلامة الناجمة عن تشغيل طائرات الهليكوبتر القديمة عند نشر الطائرات الجديدة”.

المصدر: يونهاب