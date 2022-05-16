كولومبيا – وقعت السلطات الكولومبية اتفاقية مع وكالة ناسا للانضمام إلى برنامج Artemis لاستكشاف القمر.

وقال بيان صادر عن الخدمة الصحفية لنائب الرئيس الكولومبي، مارتا لوسيا Artemis “وقعت السلطات الكولومبية مؤخرا مع وكالة ناسا اتفاقية للانضمام إلى برنامج Artemis الأمريكي لاستكشاف القمر”.

وحول الموضوع قالت راميريز: “الاتفاقية مع ناسا هي رهان على نسائنا كون برنامج Artemis يهدف لإرسال أول امرأة إلى القمر، وربما سيحصل هذا الأمر عام 2024، ونريد أن نرى نساء كولومبيات مشاركات في المهمات التي سترسل إلى المريخ مستقبلا أيضا.. هذه الاتفاقية ستعطي دفعة قوية لمجالات علوم وصناعة الفضاء في بلادنا، وستنقلنا إلى مستوى عالمي في هذا المجال”.

وكانت ناسا قد أعلنت عام 2019 عن مسودة برنامج Artemis لاستكشاف القمر، وأشارت حينها أن البرنامج سينفذ على 3 مراحل، مرحلة Artemis 1 التي سيتم خلالها إرسال مركبة غير مأهولة من نوع Orion لتدور حول القمر ومن ثم تعود إلى الأرض، ومرحلة Artemis 2 التي سيتم خلالها إرسال مركبة فضائية مأهولة لتدور حول القمر، ومرحلة Artemis 3 التي تأمل من خلالها ناسا إرسال رواد إلى القمر ومن ثم إلى المريخ.

المصدر: فيستي