إنجلترا – تحدث الألماني يورغن كلوب مدرب ليفربول عن لياقة نجمه المصري محمد صلاح وقلب دفاعه الهولندي فيرجيل فان دايك، عشية مواجهة ساوثهامبتون في الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

وقال كلوب عن المصابين ومن بينهم صلاح وفان دايك اللذان خرجا من مواجهة ملعب ويمبلي أمام تشيلسي: “منذ أن وصلنا إلى ليفربول كنا متعبين وانتقلنا مباشرة بعد ذلك إلى ساوثهامبتون”.

مضيفا: “صباح اليوم التالي في الساعة 10:30، عقدنا اجتماعاتنا التحليلية في ساوثهامبتون، سنقوم بعمل فحص طبي لكل المصابين لمعرفة موقفهم من المشاركة ضد ساوثهامبتون، 30 دقيقة إضافية أحدثت فرقا كبيرا”.

وأوضح: “هؤلاء اللاعبون ظلوا جميعا على المسار الصحيح لفترة طويلة من الوقت، والأجواء التي خلقتها المجموعة استثنائية، ولهذا فزنا بهاتين المسابقتين هذا الموسم (كأس الاتحاد – كأس الرابطة)”.

ويواجه ليفربول ساوثهامبتون غدا الثلاثاء ضمن الجولة 37 من الدوري الإنجليزي الممتاز، في مباراة مؤجلة من يوم الأحد، لمواجهة تشيلسي في نهائي كأس الاتحاد والتي أقيمت السبت وانتهت بفوز الفريق الأحمر بركلات الترجيح.

ويتعين على “الريدز” تحقيق الفوز ليحتفظ بأمل التتويج بلقب البريميرليغ، والإبقاء على آماله بتحقيق رباعية تاريخية في إنجلترا، بعد إحرازه لقبي كأس الرابطة والكأس المحلية، علما أنه بلغ نهائي دوري أبطال أوروبا حيث يلاقي ريال مدريد الإسباني في 28 مايو الحالي في باريس.

المصدر: “وكالات”