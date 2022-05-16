ليبيا – قال عضو مجلس النواب محمد لينو إن كل الأجسام الموجودة لا تريد مغادرة السلطة إلا بضمانات، على أن تتواكب مع إجراء الانتخابات العامة.

لينو أضاف في تصريح لصحيفة “الشرق الأوسط”: “الأمر لا يتعلق بالمكاسب والمصالح المالية كما يتصور البعض، فهناك مخاوف من تصفية الحسابات سواء جهوية أو مناطقية أو آيديولوجية، وبالتالي الكل يريد تحقيق الضمان والأمان له”.

ورفض لينو ما يطرحه البعض عن اعتماد عبد الحميد الدبيبة على تشكيلات مسلحة للبقاء بموقعه أو حصوله دعم أطراف خارجية له.

ورأى أن الدبيبة لا يملك تشكيلات مسلحة، ولكن هناك تلاقي مصالح بين العديد من القوى السياسية والمجموعات المسلحة التي لا تؤمن بتشكيلة حكومة باشاآغا، وتحالفاته، ما عزز من موقف الدبيبة. بحسب تعبيره.