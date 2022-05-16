إنجلترا – أكد الألماني توماس توخيل، مدرب تشيلسي الإنجليزي اليوم الاثنين، رحيل نجم “البلوز” الدنماركي أندرياس كريستينسن خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وينتهي عقد كريستينسن البالغ 26 عاما، مع النادي اللندني هذا الموسم، وفشلت المفاوضات بين الطرفين لتجديده.

وقال توخيل، في تصريح أبرزه الصحفي وخبير انتقالات اللاعبين، الإيطالي فابريزيو رومانو: “في طريقنا لخسارة كريستينسن”.

وأشار رومانو عبر حسابه في “تويتر” إلى أن صفقة انتقال كريستينسن إلى برشلونة تم حسمها منذ أسابيع، واللاعب وقع بالفعل على عقود انتقاله للفريق الكتالوني.

وأضاف: “يمكن اعتبار كريستينسن وفرانك كيسي (نجم ميلان)، لاعبين في برشلونة”.

المصدر: وكالات