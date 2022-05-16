لبنان – قدم رئيس الحكومة اللبنانية، نجيب مقاتي، شكره لجميع القائمين على الانتخابات النيابية التي شهدها لبنان صباح امس الأحد.

وقال ميقاتي: “شكر لجميع القيمين على الانتخابات التي حصلت من موظفين إلى رؤساء أقلام”، مضيفا: “كل انتخابات تحصل فيها شوائب وتمكن الفريق من معالجتها، وخرجنا بنصر كبير للدولة اللبنانية وللمواطنين”.

وفتحت مراكز الاقتراع، صباح الأحد، أبوابها أمام الناخبين اللبنانيين، في أول انتخابات نيابية في البلاد تعقب سلسلة أزمات، بينها انهيار اقتصادي واحتجاجات غير مسبوقة ضد الطبقة السياسية وانفجار كارثي في بيروت.

وبدأ التصويت من الساعة السابعة صباحا بالتوقيت المحلي في 15 دائرة انتخابية مع تنافس المرشحين على 128 مقعدا.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية