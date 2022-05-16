لبنان – أكد رئيس الحكومة اللبنانية، نجيب ميقاتي، استمرار عمليات فرز الأصوات، مؤكدا نجاح الحكومة بانجاز الاستحقاق الانتخابي بـ”بجدارة”.

وتابع ميقاتي من مكتبه في السراي الحكومي، مجريات عمليات فرز الأصوات للانتخابات النيابية، مؤكدا أن “عمليات فرز الأصوات وجمع النتائج مستمرة بشكل متواصل من دون حصول أي إشكالات”.

وأبدى ارتياحه إلى مسار اليوم الانتخابي الطويل، قائلا: “لقد نجحت الحكومة في انجاز هذا الاستحقاق بجدارة، رغم حدة الانقسام السياسي الحاد والتشنج الذي كان سائدا”.

وأشار إلى أن “بعض الشوائب والتجاوزات التي حصلت خلال اليوم الانتخابي أمكن معالجتها بالقانون وبالسياسة أيضا، لأن الحكمة كانت تتطلب الكثير من الدراية حتى لا يؤثر اي أمر على مسار الانتخابات أو يعطلها”.

وشدد على أن “العمل مطلوب منذ الآن من كل القوى السياسية التي ستتمثل في المجلس النيابي الجديد لاستكمال الخطوات الدستورية في أسرع وقت ممكن نيابيا وحكوميا، لأن الواقع الذي نعيشه لا يتحمل الاستمرار في التجاذبات على حساب الأولويات”.

المصدر: “الجديد”