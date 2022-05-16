“وادا” تعلن موقفها من قضية نجمة التزحلق الفني على الجليد الروسية فالييفا

“وادا” تعلن موقفها من قضية نجمة التزحلق الفني على الجليد الروسية فالييفا

الصين – أعلنت الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات “وادا”، الاثنين، أنها لن تناقش قضية نجمة التزحلق الفني على الجليد الروسية كاميلا فالييفا والتي تم اتهامها بتعاطي مواد محظورة.

ولا تعتزم اللجنة التنفيذية ومجلس مؤسسي الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات WADA، التي ستجتمع في القاهرة يومي 18 و 19 مايو مناقشة قضية اللاعبة الروسية، المشتبه بها في انتهاكها لقواعد مكافحة المنشطات.

وقال الممثل الإعلامي عن المنظمة الدولية، إن قضية فالييفا البالغة 16 عاما هي من مسؤولية الهيئة ذات العلاقة، أي “روسادا” (وكالة مكافحة المنشطات الروسية).

كما ذكرت وكالة تاس سابقا، أن “وادا” تتنوقع أن تكمل الوكالة الروسية لمكافحة المنشطات تحقيقاتها في قضية انتهاك محتمل لقواعد مكافحة المنشطات من قبل فالييفا بحلول 8 أغسطس.

وكانت فالييفا، خطفت الأضواء في منافسات الفرق في الألعاب الأولمبية الشتوية التي استضافتها بكين خلال الفترة من 4 وحتى 20 فبراير الماضي، عند أدائها لجملتها الحركية في البرنامج الاختياري للتزحلق على الجليد، حيث نفذت بنجاح ولأول مرة في تاريخ الأولمبياد، قفزة مع أربع دورات في الهواء.

وبأدائها الرائع هذا أحرزت فالييفا المركز الأول في البرنامج الاختياري برصيد 178.92 نقطة، لتقود الفريق الروسي لحصد الميدالية الذهبية.

وبعد إنجاز فالييفا التاريخي هذا، أعلنت وكالة الاختبارات الدولية (ITA) العثور على عقار “تريميتازيدين” المحظور في عينة واحدة لفالييفا أخذتها وكالة مكافحة المنشطات الروسية “روسادا” في 25 ديسمبر 2021.

وطالب الاتحاد الدولي للتزلج والوكالة الدولية لمكافحة المنشطات واللجنة الأولمبية الدولية، بإيقاف فالييفا واستبعادها من أولمبياد بكين، لكن محكمة التحكيم الرياضية لم تستجب لهذه المطالب وسمحت للبطلة الروسية بمواصلة مشاركتها في أولمبياد بكين.

وشاركت النجمة الروسية في منافسات الفردي للتزحلق على الجليد لكنها اكتفت بالمركز الرابع.

المصدر: “وكالة تاس الروسية”