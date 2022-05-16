إسرائيل – يستعد وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس، هذا الأسبوع، لزيارة الولايات المتحدة، حيث سيجتمع مع نظيره الأمريكي، لويد أوستن، صباح يوم الخميس المقبل، بمقر البنتاغون في واشنطن.

وفي بيان لها، أوضحت وزارة الدفاع الإسرائيلية أن بيني غانتس سيشارك في حدثين لعائلات قتلى في ميامي ونيويورك، وذلك في إطار مشروع “المجتمع يحتضن العائلات الثكلى” في ميامي، كما سيشارك في مسيرة “كلنا سوية مرة أخرى” (All Together Again)، في نيويورك، إذ يقود هذه الفعاليات قسم العائلات، في وزارة الدفاع، والهستدروت الصهيونية العالمية والوكالة اليهودية.

وبحسب الإعلام العبري، فإن زيارة غانتس تأتي على ضوء التطورات الأمنية الأخيرة، إن كان ذلك بصدد المفاوضات حول استئناف الاتفاق النووي الايراني، أو مقتل الصحفية الفلسطينية (شيرين أبو عاقلة)، الأربعاء الماضي في مخيم جنين، التي كانت تحمل أيضا الجنسية الأمريكية.

المصدر: “I24”