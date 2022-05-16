ليبيا – كشف وزير الصحة الاردني فراس الهواري الأحد عن وجود لقاءات واجتماعات لإعادة فتح المجال أمام استقبال المرضى من ليبيا.

الهواري وخلال اجتماع مشترك للجنة الصحة والبيئة ولجنة السياحة والآثار والخدمات العامة في مجلس النواب الأردني، لمناقشة موضوع السياحة العلاجية والإجراءات المتبعة في القطاع الصحي، وفقًا لما نقلته قناة “المملكة” الأردنية، تحدث عن وجود لقاءات واجتماعات لإعادة فتح المجال أمام استقبال المرضى من ليبيا، إضافة إلى مطالبات من وزارة الصحة التونسية لتفعيل البروتوكول الصحي مع الأردن؛ بهدف استقبال المرضى.