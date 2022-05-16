لبنان – أكد وزير الطاقة اللبناني، وليد فياض، اليوم الاثنين، إن لبنان لا يستورد الكهرباء من سوريا في الوقت الراهن، بسبب نقص الفيول والغاز.

وفي تصريح صحفي، قال فياض، إن لبنان لا يستورد الكهرباء من سوريا في الوقت الراهن والسبب في ذلك يعود إلى أن قطاع الكهرباء في سوريا يعاني مثل لبنان نتيجة نقص الفيول والغاز، فهي (سوريا) تنتج حوالي 3 آلاف ميغا، في الوقت الذي تحتاج فيه 10 آلاف ميغا، لذلك فإن الشعب السوري أحق بالكهرباء من تصديرها إلى لبنان.

وأوضح أن “مصير الاتفاقات المتعلقة باستجرار الطاقة إلى لبنان عبر الخط العربي والتي تشمل نقل الغاز المصري والكهرباء الأردنية إلى لبنان عبر سوريا، هي بتسهيل الولايات المتحدة وغير مشمولة بالعقوبات الاقتصادية”.

وحول طريقة التعاقد لتجنب ما يسمى “قانون قيصر”، قال فياض: “إن طريقة التعاقد التي نلجأ اليها لتأمين الكهرباء الأردنية والغاز المصري هي عبر الدفع العيني، وبالغاز والكهرباء الى سوريا، لا المادي، وهو ما يؤمن عدم وجود تداعيات سلبية لقانون قيصر”.

وحول استيراد سوريا بنزين الأوكتان برا من لبنان، قال: “لا يوجد أي عائق من الجانب اللبناني حول السماح للصناعيين بالاستمرار في الاستيراد لتأمين المادة وخاصة من لبنان، كونه بلدا قريبا، وبالتالي يستطيع الصناعيون الحصول على صهاريج المازوت خلال يومين، بينما آلية الاستيراد بحراً شاقة بالنسبة لهم وتستغرق وقتاً طويلاً لتأمين الاحتياجات”.

المصدر: صحيفة “تشرين” السورية