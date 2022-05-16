ليبيا- تحدث تقرير ميداني نشرته وكالة الأنباء الفرنسية عن تمكن القوات البحرية التونسية من إنقاذ 81 مهاجرًا غير شرعي بينهم امرأة انطلقوا من ليبيا إلى أوروبا.

التقرير المقتضب الذي تابعته وترجمته صحيفة المرصد، أكد أن قارب هؤلاء كان بالكاد يصلح للإبحار، مشيرًا إلى تضرره بشدة على بعد 6 كيلومترات قبالة الساحل الشمالي الشرقي لتونس، وعلى متنه 38 مصريًا و32 بنغاليًا و10 سودانيين ومغاربة، تتراوح أعمارهم بين الـ20 والـ38 عامًا.

وأضاف التقرير: إن هؤلاء انطلقوا من قرية أبو كماش الساحلية بالقرب من الحدود الليبية مع تونس ليتم تسليمهم إلى الحرس الوطني التونسي للمعالجة.

ترجمة المرصد – خاص