أسعار الذهب تفتح على تراجع وسط قوة الدولار

أسعار الذهب تفتح على تراجع وسط قوة الدولار

الولايات المتحدة – تراجعت أسعار العقود الفورية للذهب في بداية التعاملات الأسبوعية، اليوم وسط ارتفاع مؤشر الدولار قرب ذروة 20 عاما، بعد تراجع طفيف في ختام جلسة الجمعة.

وتشهد أسعار المعدن الأصفر تذبذبات منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، بفعل قوة الدولار، والزيادات المتتالية لأسعار الفائدة على الأموال الاتحادية الأمريكية.

وبحلول الساعة (07:56 ت.غ)، تراجعت أسعار العقود الفورية للذهب بنسبة 1.12 بالمئة أو 26 دولارا إلى 1785 دولارا للأونصة (الأوقية).

في المقابل، ارتفع مؤشر الدولار أمام سلة من 6 عملات رئيسة بنسبة 0.05 بالمئة إلى 104.62، عند أعلى مستوى من 20 عاما.

والذهب مخزن للقيمة، ويستخدم كأداة تحوط من التضخم، وملاذ آمن في وقت الأزمات الجيوسياسية والاضطرابات الاقتصادية والمالية.

ويزيد رفع سعر الفائدة الأمريكية وزيادة العائد على سندات الخزانة، تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب.

الأناضول