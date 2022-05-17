أبوظبي – أغلقت مؤشرات معظم أسواق الخليج على تراجع، امس مع انخفاض أسعار النفط الخام شديدة التأثير على اقتصادات المنطقة، فيما كانت سوقا الإمارات مغلقتين، حدادا على وفاة الرئيس خليفة بن زايد آل نهيان.

وبحلول الساعة 12:45 (ت.غ)، جرى تداول عقود خام برنت القياسي تسليم يوليو/تموز، عند 110.61 دولارات للبرميل، بانخفاض 94 سنتا أو بنسبة 0.84 بالمئة.

ونزلت عقود خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي، تسليم يوليو/تموز بمقدار 79 سنتا أو بنسبة 0.73 بالمئة، إلى 107.84 دولارات للبرميل.

وهبط مؤشر السوق السعودية بنسبة 1.78 بالمئة إلى 12914.9 نقطة، مدفوعا بخسائر حادة لأسهم قيادية، خصوصا في قطاع البنوك بقيادة بنكي “الأهلي السعودي” و”الراجحي”، منخفضين بنسبة 4.53 بالمئة و3.66 بالمئة على الترتيب.

ونزل مؤشر بورصة قطر بنسبة 1.56 بالمئة إلى 12675.9 نقطة، مدفوعا أيضا بخسائر أسهم البنوك، يتصدرها بنك “قطر التجاري” منخفضا بنسبة 6.24 بالمئة، وهبط سهم بنك “قطر الوطني” بنسبة و2.27 بالمئة.

وهوى المؤشر الأول في سوق الكويت بنسبة 2.42 بالمئة إلى 8525.5 نقطة، وقاد الخسائر سهم “جياد القابضة” منخفضا بنسبة 26.28 بالمئة، ونزل سهم بنك الكويت الوطني بنسبة 3.5 بالمئة.

وانخفض مؤشر البحرين بنسبة 0.51 بالمئة إلى 1960.9 نقطة، بعدما نزلت أسهم ثلاثة بنوك قيادية، تقدمها البنك الأهلي المتحد متراجعا بنسبة 2.11 بالمئة.

وكان مؤشر بورصة مسقط الرابح الوحيد مرتفعا بنسبة 0.25 بالمئة إلى 4154.5 نقطة، وقاد المكاسب سهم الصفاء للأغذية مرتفعا بنسبة 9.7 بالمئة.

الأناضول