سوريا – أصدر الرئيس السوري بشار الأسد مرسوما قضى بإعادة تشكيل المحكمة الدستورية العليا، وذلك بتسمية 4 أعضاء جدد.
وينص المرسوم رقم 127 على تجديد تسمية المحامي محمد جهاد اللحام (رئيس مجلس الشعب السابق) رئيسا للمحكمة، وتجديد تسمية 6 أعضاء، وتسمية 4 أعضاء جدد.
وفيما يأتي نص المرسوم رقم 127:
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور.
وعلى أحكام القانون رقم 7 لعام 2014
يرسم ما يلي
المادة 1 ـ تجدد تسمية السيد المحامي محمد جهاد اللحام رئيساً للمحكمة الدستورية العليا.
المادة 2 ـ تجدد تسمية السادة الآتية أسماؤهم أعضاء في المحكمة الدستورية العليا:
-القاضي رسلان علي طرابلسي.
-القاضي مالك كمال شرف.
-الدكتورة جميلة مسلم الشربجي.
-الدكتور سعيد عبد الواحد نحيلي.
-المحامي ماجد رشيد خضرة.
-المحامي معتصم سكيكر .
المادة 3 ـ يسمى السادة الآتية أسماؤهم أعضاء في المحكمة الدستورية العليا:
-السيد فارس ملحم صطوف.
-القاضي ديبو عبد السلام شحادة.
-القاضي ميساء أنور المحروس.
-القاضي وسام بديع يزبك.
المادة 4 ينشر هذا المرسوم ويبلغ من يلزم لتنفيذه.
دمشق في 14-10-1443 هجري الموافق لـ 15-5-2022 ميلادي.
رئيس الجمهورية
بشار الأسد.
المصدر: “سانا”