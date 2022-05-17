بروكسل – اتفق وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي على تقديم مساعدات عسكرية إضافية لأوكرانيا بقيمة 500 مليون يورو.

وأكد المفوض الأعلى للشؤون الخارجية والأمن للاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، في ختام الاجتماع الوزاري في بروكسل، امس الاثنين، أن إجمالي المساعدات العسكرية لأوكرانيا سيصل بالتالي إلى ملياري يورو.

وأشار إلى أن الحديث يدور عن موارد من صندوق أوروبي مشترك، بينما تقدم الدول الأوروبية مساعدات أكثر بكثير لأوكرانيا على أساس ثنائي.

وأضاف أن الاتحاد الأوروبي لم يعترف بانضمام “ولو كيلومتر مربع واحد” من الأراضي الأوكرانية لروسيا في حال حدوث ذلك.

المصدر: وكالات