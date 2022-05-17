ليبيا – قال المستشار السابق في مجلس الدولة الاستشاري صلاح البكوش إن رئيس مجلس النواب عقيلة صالح ومجموعته داخل المجلس وخالد المشري ومجموعته متفقون على البقاء وتأجيل أي أمر يتعلق بالانتخابات، عن طريق ألاعيب الدستور ومسودة الدستور والقاعدة الدستورية وما إلى ذلك، ومصر توافقهم وتشجعهم على ذلك وتخطط لهم.

البكوش أشار خلال تغطية خاصة أذيعت على قناة “فبراير” الأحد وتابعته صحيفة المرصد إلى أن الليبيين يريدون التخلص من المجلسين وقيادات سياسية تريد البقاء في المشهد للأبد، مؤكدًا على أنه سيكون هناك توافق على خطة ما لمحاولة اللعب على الذقون وتمطيط المدة ولن يكون هناك اتفاق على الانتخابات. بحسب قوله.

وتابع: “موسى فرج رجل يتمتع بقدر كبير من الاحترام داخل المجلس والاتزان والحكمة، أعتقد يجب أن نحييه على موقفه الوطني والجرأة والشجاعة في هذه الأمور. المشري ماضٍ في التعاون مع عقيلة بخصوص تأجيل الانتخابات والبقاء في السلطة والكذب على الليبيين”.

وتوقع أن الجلسات سوف تتمخض عن محاولة للبقاء في السلطة وتأخير أي قرار في محاولة لتخطي ستيفاني ويليامز التي من الممكن أن تغادر المشهد خلال شهرين، وسيتعاملون مع مبعوث جديد على أمل أن يكون أكثر تفاهمًا مع السلطات المصرية، وفقًا لتعبيره.

واعتقد أن ريتشارد نورلاند أصبح يتقمص دور بول برمير في العراق دون قرار دولي، ويتحدث عن تجاوز القوانين الليبية الخاصة بقانون النفط والقانون المالي وإشراك خصم تجاري هو مصر التي تنافس في سوق الغاز والزبائن والمستثمرين وفي القرارات الاقتصادية الليبية.

واتهم السفير الأمريكي بالاستمرار في لعبة محاولة استرضاء خليفة حفتر الذي لم توقَع عقوبات عليه منذ عام 2011، مستبعدًا أن تكون ويليامز راضية على تحركات نورلاند الذي من المتوقع قيامه بمبادرة شخصية، بحسب زعمه.

كما أضاف: “في اجتماع لمجلس الدولة، نائب المشري عمر بوشاح كان يتحدث بفخر وامتنان لأن عقيلة دعاه للغداء في القاهرة، هذا هو خالد المشري”.

وبشأن المجتمع الدولي والاطراف التي لها علاقة بالملف الليبي قال إنهم سيعملون على تجنيب البلاد لأي اصطدام عسكري. متسائلًا: “هل سيضحون بمبادئ إنشاء دولة مدنية أمنية في سبيل استمرار إنتاج النفط؟ هذا سؤال مفتوح على جميع الإجابات وما أراه محاولة لإدارة الصراع في ليبيا”.