ليبيا – عقد صبري البوعيشي نائب رئيس هيئة الحج والعمرة مؤتمرًا صحفيًا لتوضيح بعض الأمور المتعلقة بموسم الحج الحالي.

البوعيشي أكد خلال المؤتمر الذي تابعت مجرياته صحيفة المرصد أن نتائج القرعة الخاصة بالموسم الحالي سيتم إعلانها في الساعة الـ10 صباحًا من يوم الإثنين المقبل مشيرًا إلى أن السعودية خفضت أعداد الحجاج لكل بلد مع تخصيص 3 آلاف و531 حاجًا لليبيا قياسا بـ7 آلاف و800 في السابق.

وأضاف البوعيشي: إن من سيتم اختيارهم هذا العام سيكونون من قرعة العام 2022 مع استثناء من تجاوزت أعمارهم الـ65 عامًا. مؤكدًا أن من فاز في قرة الحج قبل هذا العام سيبقى حقه محفوظًا في الأعوام المقبلة.