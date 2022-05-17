اليمن – طالبت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا المجتمع الدولي والأمم المتحدة بالضغط على حركة “أنصار الله” (الحوثيين) لرفع الحصار بشكل فوري وغير مشروط عن مدينة تعز.

وقال وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الأرياني إن الحوثيين يواصلون تقويض جهود التهدئة، ووضع العقبات والعراقيل أمام تنفيذ بنود الهدنة، بخرق وقف إطلاق النار، واختلاق الأعذار للتنصل من التزاماتها في رفع الحصار عن تعز، وتوجيه عائدات المشتقات النفطية لصرف مرتبات موظفي الدولة، دون اكتراث بالأوضاع الإنسانية.

وطلب الأرياني من المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمبعوث الأممي بالضغط على الحوثيين “لتنفيذ لبنود الهدنة، ووقف خروقاتها في مختلف جبهات القتال، ورفع الحصار بشكل فوري وغير مشروط عن مدينة تعز، وتسخير عائدات واردات المشتقات النفطية عبر ميناء الحديدة لدفع مرتبات موظفي الدولة”.

المصدر: RT