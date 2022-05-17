ليبيا – التقى وكيل وزارة الصحة بحكومة تصريف الأعمال لشؤون المراكز الطبية توفيق الدرسي بمرضى ضمور العضلات للاستماع إلى مطالبهم.

ووفقًا لبيان صحفي صدر عن الوزارة اطلعت عليه صحيفة المرصد، تضمنت المطالب حق المرضى في الحصول على العلاج في الخارج على نفقة الدولة، فيما أكد الدرسي إيلاء الوزارة اهتمامًا بالغًا بمعالجتهم من خلال توقيع مذكرة تفاهم مع المركز الطبي العالمي في مصر.

وقدم الدرسي شرحًا وافيًا حول الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لإيفاد الحالات وفق الميزانية التي رصدتها حكومة تصريف الأعمال واستكمال ما يتعلق بـ5 حالات، مؤكدًا المباشرة في إجراءات التعاقد مع الشركة المعنية بإجراء المسح الجيني لمرضى ضمور العضلات.