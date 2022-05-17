فلسطين – وصفت الرئاسة الفلسطينية اعتداء القوات الإسرائيلية على مشيعي وليد الشريف، ومقبرة المجاهدين في القدس، بـ”عمل وحشي وهمجي”.

وقالت الرئاسة في بيان صدر عنها الليلة، أن “قوات الاحتلال لم تعد تكتفي بارتكاب جرائمها بحق الأحياء من شعبنا، بل طالت انتهاكاتها حرمة الأموات والمقابر”.

وأكدت الرئاسة أن “الحكومة الإسرائيلية بهذه الجرائم هي وحدها من يتحمل مسؤولية التصعيد الجاري، وأنه لا سلام ولا استقرار في المنطقة إلا بزوال هذا الاحتلال ونيل شعبنا حريته واستقلاله وحقه بتقرير مصيره، وإقامة دولته المستقلة بعاصمتها القدس الشرقية”.

وطالبت الرئاسة المجتمع الدولي بـ”الكف على الكيل بمكيالين، والنظر إلى ما يجري في فلسطين بعين عادلة”.

وأصيب أكثر من 50 مواطنا فلسطينيا خلال اعتداء القوات الاسرائيلية على جنازة وليد الشريف في مدينة القدس والذي توفي السبت الماضي متأثرا بإصابته خلال مواجهات وقعت مع قوات إسرائيلية في شهر رمضان في باحات الأقصى.

المصدر: وفا