الروسية ماكاروفا تصعد إلى الدور الثاني من بطولة ستراسبورغ للتنس

الروسية ماكاروفا تصعد إلى الدور الثاني من بطولة ستراسبورغ للتنس

فرنسا – تأهلت الروسية يكاتيرينا ماكاروفا إلى الدور الثاني من بطولة ستراسبورغ الفرنسية لكرة المضرب بفوزها اليوم الثلاثاء على الرومانية سورانا كيرستيا بمجموعتين لواحدة.

وخسرت ماكاروفا المجموعة الأولى بنتيجة 6-1، قبل أن تنتفض وتقلب الطاولة على منافستها بفوزها بمجموعتين متتاليتين، بواقع: 6-3 و6-2، لتحسم المباراة لمصلحتها خلال ساعة واحدة و34 دقيقة.

وستواجه ماكاروفا في الدور المقبل، الفرنسية أوكيان دودين الفائزة بدورها على الكرواتية آنا كونيوخ بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة، نتائجها: 6-2 و1-6 و7-5.

المصدر: sportbox.ru