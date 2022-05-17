الروسي خاتشانوف يصعد إلى الدور الثاني من بطولة ليون الفرنسية للتنس

الروسي خاتشانوف يصعد إلى الدور الثاني من بطولة ليون الفرنسية للتنس

فرنسا – تأهل الروسي كارين خاتشانوف إلى الدور الثاني من بطولة ليون الفرنسية لكرة المضرب بعد تغلبه اليوم الاثنين على الفرنسي جيل سيمون بمجموعتين دون مقابل.

وحسم خاتشانوف المباراة لمصلحته بمجموعتين نظيفتين، بواقع: 6-1 و6-4، خلال ساعة واحدة و32 دقيقة.

وسيواجه النجم الروسي البالغ 25 عاما في الدور المقبل من البطولة البالغ مجموع جوائزها أكثر من نصف مليون يورو، السلوفاكي أليكس مولتشان الفائز بدوره على الفرنسي جو ويلفريد تسونغا بمجموعتين دون رد، بواقع: 6-4 و6-4.

يذكر أن سيمون البالغ 37 عاما أعلن مؤخرا اعتزاله عالم الكرة الصفراء بنهاية الموسم الجاري.

المصدر: rsport.ria.ru