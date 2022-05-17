السودان – أعلنت الآلية الأممية الإفريقية، امس أنها التقت السفراء الأجانب المعتمدين لدى الخرطوم لحشد الدعم الدولي من أجل إنجاح الحوار الوطني في السودان.

جاء ذلك في بيان مشترك صادر عن الآلية الثلاثية لبعثة الأمم المتحدة (يونيتامس) والاتحاد الإفريقي والهيئة الحكومية للتنمية بشرق إفريقيا (إيغاد) اطلعت عليه الأناضول.

وأفاد البيان بأن الآلية الثلاثية قدمت عرضا حول مسيرة العملية السياسية في السودان للسفراء أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين بالسودان.

وأوضح أن الهدف هو “حشد دعم المجتمع الدولي لإنجاح هذه العملية”.

وفي إطار استكمال جلسات الحوار غير المباشر، التقيت الآلية الإثنين بوفد من حزب المؤتمر الشعبي، وقوى الحراك الوطني وهي تضم أحزابا أبرزها نداء البرنامج الوطني، وسودان العدالة.

ووصف النقاشات بأنها “كانت بناءة وصريحة”.

وأطلقت الآلية الثلاثية، في 12 مايو/ أيار الجاري، حوارا وطنيا لمعالجة الأزمة السياسية في السودان.

ومنذ 25 أكتوبر/ تشرين الأول 2021، يشهد السودان احتجاجات تطالب بحكم مدني كامل وترفض إجراءات استثنائية فرضها قائد الجيش الفريق عبد الفتاح البرهان وأبرزها إعلان حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين.

ونفى البرهان صحة اتهامه بتنفيذ انقلاب عسكري، وقال إن إجراءاته تهدف إلى “تصحيح مسار المرحلة الانتقالية”، وتعهد بتسليم السلطة عبر انتخابات أو توافق وطني.

وقبل تلك الإجراءات كان السودان يعيش منذ 21 أغسطس/ آب 2019 مرحلة انتقالية تستمر 53 شهرا تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024.

وكان من المفترض أن يتقاسم السلطة خلال تلك المرحلة كل من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقعت مع الحكومة اتفاق سلام في 2020.

الأناضول