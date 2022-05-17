 العملية العسكرية الخاصة الروسية في أوكرانيا في يومها الـ83.. لحظة بلحظة – صحيفة المرصد الليبية
Search
Home

أوكرانيا – دخلت العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا يومها الـ83، حيث تواصل القوات الروسية تدمير مواقع البنية التحتية العسكرية الأوكرانية، وتحرير أراضي دونباس.

ميدانيا..

ردود الفعل..

  • روسيا لن تخاطر برواد فضائها وترسلهم على متن مركبة “ستارلاينر” الأمريكية
  • نيوزويك: بايدن يخسر المعركة ضد التضخم
  • وزير الخارجية النمساوي: لن ننضم إلى حلف الناتو
  • حزمة المساعدات الأمريكية لأوكرانيا بـ 40 مليار دولار تجتاز التصويت التمهيدي بمجلس الشيوخ
  • سفينة إنزال أمريكية كبيرة تنضم إلى تدريبات عسكرية للناتو في إستونيا

 

المصدر : RT