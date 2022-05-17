ليبيا – التقى نائب رئيس مجلس الوزراء بالحكومة المكلفة من البرلمان علي القطراني بمكتبه في مدينة بنغازي بالقائم بأعمال سفارة جمهورية اليونان لدى ليبيا يوانيس ستاماتيكوس والقنصل العام اخيليس راكنس، بحضور وزير الزراعة والثروة الحيوانية يونس العرفي.

القطراني أكد بحسب المكتب الإعلامي لديوان مجلس الوزراء بنغازي عمق العلاقات التاريخية بين ليبيا واليونان، مشيدًا بالتعاون الاقتصادي المشترك والاتفاقيات الثنائية المبرمة في عدة مجالات بين البلدين، مضيفًا أن دولة اليونان دولة صديقة ولها مواقف إيجابية لا تُنسى مع دولة ليبيا.

كما أكد القطراني بأن الحكومة الليبية تولي العلاقات الليبية اليونانية اهتمامًا كبيرًا، وأنها حريصة كل الحرص على أن تكون هذه العلاقات مبنيةً على الاحترام المتبادل والتعاون في شتى المجالات التي تعود بالفائدة على الدولتين، مضيفًا أن هذه العلاقات يجب أن تُعزز بعدة خطوات مهمة كفتح المجال الجوي وإصدار التأشيرات للمواطنين الليبيين، وخاصةً العاجلة منها للحالات المرضية الحرجة.

بدوره، أبدى القائم بأعمال السفارة اليونانية لدى ليبيا استعداد بلاده للبدء في توطيد العلاقات الليبية اليونانية، من خلال عدة إجراءات ستتخذ في أقرب الآجال والتي من أهمها البدء في إصدار تأشيرات الدخول المحلية والأوروبية للمواطنين الليبيين، وستولىَ الحالات المرضية الحرجة اهتمامًا خاصًا.

وأضاف بأنه سيتم فتح المجال الجوي بين البلدين للشركات الليبية واليونانية وإستعادة الحركة التجارية والسياحية، حتى من خلال حركة الملاحة التي ستكون من خلال عدة موانئ، من ضمنها ميناء درنة الذي ستسهم اليونان في استئناف عمله قريبًا.

وأكد القائم بأعمال السفارة أن ليبيا ستحضى باهتمام خاص من قبل السلطات اليونانية، وأن الشركات اليونانية ستساهم في التنمية وإعادة الإعمار، كما سيكون هناك تعاون في مجالات أخرى، كالمجال الطبي، من حيث التدريب والعلاج والمجال الزراعي الذي تم بحثه مع وزير الزراعة والثروة الحيوانية بالحكومة الليبية، وغيرها من المجالات التي ستعود بالفائدة على الشعبين.