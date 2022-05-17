فلسطين – أفادت قناة “12” العبرية مساء الاثنين إن الجيش الإسرائيلي يسعى لتفعيل خيار عسكري جديد ضد الفلسطينيين في مخيم جنين.

وأفادت “القناة 12” بأن قيادة الجيش الإسرائيلي تفحص تفعيل مروحيات قتالية ضد عشرات المسلحين الفلسطينيين في جنين شمال الضفة الغربية بعد المعركة الصعبة في جنين.

وذكرت أن الخطوة التي فحصها الجيش الإسرائيلي هي جزء من فكرة تغيير طريقة إطلاق النار خلال العمليات الرئيسية في الضفة الغربية.

هذا، وأوضحت القناة العبرية أن الجيش يدرك أنه يجب رفع مستوى تفعيل النيران ردا على أي مصدر للنيران.

وتابعت قائلة: “بالإضافة إلى طائرات الهليكوبتر القتالية، يجري النظر في إجراءات أخرى لا يمكن تحديدها”.

وبينت في السياق أن هناك تعقيدا كبيرا في إطلاق النار من الجو في مناطق حضرية مثل الضفة الغربية، وخاصة في جنين، لكن ليس من المؤكد أنه سيكون هناك خيار آخر.

في غضون ذلك، يقدر الفلسطينيون أن الجيش الإسرائيلي سيدخل جنين أكثر فأكثر في المستقبل القريب.

ويوم الجمعة أصيب 13 شخصا في محافظة جنين بعضهم بالرصاص الحي، خلال اقتحام القوات الإسرائيلية حي الهدف غربي جنين بالضفة الغربية المحتلة، والذي شهد اشتباكات منذ ساعات صباح ذلك اليوم.

كما دمر الجيش الإسرائيلي خمسة منازل لعائلة الدبعي بالقذائف.

هذا وأعلنت القوات الإسرائيلية عصر الجمعة مقتل ضباط من وحدة خاصة، متأثرا بإصابته بجروح خطيرة خلال اشتباك مسلح في قرية برقين.

المصدر: القناة “12” العبرية