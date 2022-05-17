لبنان – صرح غسان يارد الأمين العام لحزب “القوات اللبنانية” إن بيانات الانتخابات النيابية الأولية تشير إلى “أننا قد نحصد نحو 22 مقعدا برلمانيا، والشارع أثبت أننا الممثل الحقيقي للمسيحيين”.

واعتبر في تصريحات لـ”سبوتنيك” أن “هذه الانتخابات بينت حقيقة من هو ممثل الشارع المسيحي والشارع الوطني الرافض لكل أنواع الهيمنة، مؤكدا انتصار مشروع الدولة على مشروع الدويلة، وأن الانتخابات انتصرت لصالح مشروع إعادة لبنان للحضن العربي، وإعادة إحياء الاقتصاد ووجه لبنان الحقيقي على كافة الصعد الاجتماعية والصحية والتربوية”.

وقال إن “الشارع اللبناني انتفض في وجه الدويلة، ووجه النظام السابق، وفوض أصحاب مشروع بناء الدولة وحصر السلاح في يد الجيش اللبناني، وإلغاء الميليشيات المسلحة، من أجل إعادة لبنان للحضن العربي ولعلاقات جيدة مع كافة الدول، حفاظا على استقلال لبنان وعدم الهيمنة عليه من قبل إيران”.

هذا وتتواصل في لبنان، عملية فرز الأصوات في الانتخابات النيابية بانتظار ظهور التشكيلة النهائية للبرلمان المؤلف من 128 عضوا.

يشار إلى أن لبنان شهد انتخابات برلمانية في جميع أنحائه، بدأت صباح أمس الأحد، 15 مايو، تنافست فيها 103 قوائم انتخابية تضم 718 مرشحا موزعين على 15 دائرة انتخابية، لاختيار 128 نائبا في البرلمان.

المصدر: “سبوتنيك”