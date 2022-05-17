المغرب – أوضح مفوّض السياسة الخارجية الأوروبية، جوزيب بوريل، إن موقف دول الاتحاد من نزاع الصحراء، هو دعم الجهود الأممية للتوصل إلى حل سياسي مقبول من طرفي النزاع المغرب والبوليساريو.

جاء ذلك تعليقا من بوريل على ما يتردد من وجود تحول في مواقف دول أوروبية بشأن نزاع الصحراء، بمناسبة ندوة مراكش الأخيرة.

وقال بوريل: “يتمثل موقف الاتحاد الأوروبي بشأن الصحراء الغربية – والذي يعكس وجهة النظر المشتركة القائمة بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي- في تقديم الدعم الكامل للجهود التي تقودها الأمم المتحدة من أجل عملية سياسية بهدف الوصول إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول من الطرفين، وفقا لقرارات مجلس الأمن الدولي”.

وأضاف بوريل عبر موقع المفوضية: “يعتبر الاتحاد الأوروبي أنه تجب معالجة جميع القضايا المتعلقة بمسألة الصحراء الغربية ووضعها، بما يتوافق مع القانون الدولي، في إطار المفاوضات الجارية تحت قيادة المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة ستافان دي ميستورا”.

وأشار إلى أن “العملية التي تقودها الأمم المتحدة هي عملية مفتوحة ويجب أن يقرر الطرفان نتيجتها النهائية وفقا لمعايير قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة”.

ونقل موقع “الشروق أون لاين” عن المبعوث الخاص للصحراء والمغرب العربي، عمار بلاني أن “هذا الموقف الواضح للاتحاد الأوروبي الذي أعلنه جوسيب بوريل، سيساهم في تقليص الحملة التي نظمها المغرب لإحياء اقتراحه لعام 2007”.

المصدر: موقع “الشروق أون لاين”