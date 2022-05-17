ليبيا – قال الخبير الاقتصادي والمالي الليبي خالد بوزعكوك إن التأثير غير جيد على الدينار خاصة في ظل اعتماد البلاد على الاستيراد بكافة الاحتياجات من الخارج.

بوزعكوك أكد في تصريح لصحيفة “العين الإخبارية” أن الاقتصاد الليبي ضعيف وهش وغير مؤثر دوليًا لضعف الأدوات المالية وانتشار السوق السوداء.

وأشار إلى أن أغلب التجار سيحاولون الاتجاه لسوق السوداء للحصول عليه وسط إجراءات صعبة من البنوك، مما سيؤدي إلى ارتفاع سعرة.

وشدد الخبير الاقتصادي على ضرورة اتخاذ ليبيا خطوات سريعة لتجنب ارتفاع سعر الفائدة والدولار البنكي، أهمها تقليل الاستيراد والإنفاق الحكومي لمواجهة معدلات التضخم والذي زاد في البلاد الفترة الماضية.

وأوضح أن هناك مشاكل كبيرة بالاقتصاد الليبي وسط طلب كبير على الدولار وإغلاق موانئ النفط وإيقاف شبه تام لتصديره للخارج، مما سوف يؤدي إلى تناقص سلة العملة الصعبة في البنك المركزي وارتفاع الدولار بشكل كبير في السوق الموازية “السوق السوداء”.