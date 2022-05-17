ليبيا – كشف تقرير إخباري نشرته صحيفة “تايمز أوف مالطا” المالطية الناطقة عن تقصير مالطي جديد في مهام إنقاذ المهاجرين غير الشرعيين القادمين من ليبيا.

التقرير الذي تابعته وترجمته صحيفة المرصد، نقل عن منظمة “ألارم فون” المعنية بمتابعة استغاثات المهاجرين غير الشرعيين في البحر الأبيض المتوسط تأكيدها عدم استجابة السلطات المالطية لمحنة قارب هجرة غير شرعية صغير على متنه 26 مهاجرًا غير شرعي كان يكافح المياه القاسية.

وأضاف التقرير: إن هؤلاء بقوا في المياه لمدة 3 أيام ولديهم الآن الطعام والماء بعد أن نفد في وقت سابق. مشيرًا إلى أن القارب اقترب من مالطا مشيرا إلى أن عمليات تواصل المنظمة استمرت لـ14 ساعة ما يحتم على القوات المسلحة المالطية إلى عدم تأخير المساعدة أكثر من ذلك بل القيام بواجبها وإنقاذ الناس.

وبين التقرير أن متحدثًا باسم القوات المسلحة المالطية رفض بعد التواصل معه تقديم أي معلومات حول القارب.

ترجمة المرصد – خاص