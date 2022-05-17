تركيا – أكد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون ثقته بأن الاستثمارات التركية في بلاده ستصل إلى 10 مليارات دولار وأكثر خلال فترة قصيرة.

وفي مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان، عقب لقاء عقداه في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة، أشار تبون أن حجم الاستثمارات التركية في الجزائر وصل إلى 5 مليارات دولار.

وردا على سؤال حول إمكانية بناء شراكة اقتصادية في المجالات الاستراتيجية بين البلدين، أجاب: “هذا ممكن بالطبع، ونحن أعربنا عن ترحيبنا بذلك، ووقعنا اتفاقيات في العديد من المجالات، وهذه الاتفاقيات ليست محدودة لا زمنيا ولا ماديا”.

ولفت أن بلاده تطمح لاتخاذ خطوات مهمة مع تركيا في مجال الصناعة لا سيما البحرية، سواء العسكرية منها أو المدنية.

وفي الشأن الليبي ذكر تبون أن بلاده تمتلك وجهة نظرة واحدة مع تركيا بأنه لا يمكن أن يكون هناك حل بدون انتخابات في ليبيا، مؤكدا أن “لا بديل عن تسليم الإدارة للشعب في ليبيا، ونحن بالفعل في خضم مشاورات متبادلة مع تركيا حول هذه القضية”.

المصدر: “الأناضول”