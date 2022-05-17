رئيس الإمارات يستقبل هاريس وبلينكن في أبوظبي

رئيس الإمارات يستقبل هاريس وبلينكن في أبوظبي

أبوظبي – أستقبل رئيس الإمارات في العاصمة أبوظبي، كامالا هاريس نائبة الرئيس الأمريكي التي نقلت تعازي الرئيس جو بايدن وقدمت تعازيها في وفاة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان.

ورافق كامالا هاريس وفد يضم أنتوني بلينكن وزير الخارجية الأمريكي ولويد أوستن وزير الدفاع وجون كيري المبعوث الرئاسي الأمريكي لشؤون تغير المناخ وويليام بيرنز رئيس وكالة الاستخبارات الأمريكية.

هذا، واستقبل وزير الخارجية والتعاون الدولي في الإمارات الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، مساء يوم الاثنين وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن.

وقدم بلينكن التعازي في وفاة رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان.

وأعرب عن تمنياته لدولة الإمارات دوام التقدم والإزدهار وللعلاقات الاستراتيجية بين البلدين النمو والتقدم، في ظل قيادة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة.

وبحث الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان خلال لقائه مع وزير الخارجية الأمريكي على عشاء عمل في أبوظبي، آفاق العلاقات الاستراتيجية بين البلدين وما تزخر به من فرص للنمو وتطوير التعاون المشترك في المجالات كافة.

كما بحث الجانبان الأوضاع في المنطقة والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك ومنها تطورات الأزمة الأوكرانية.

وعبّر الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان عن شكره وتقديره لوزير خارجية الولايات المتحدة لتعزيته، وما أبداه من مشاعر طيبة تجاه الإمارات قيادة وحكومة وشعبا.

وأكد أن دولة الإمارات تحت القيادة الحكيمة للشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، تتطلع إلى تعزيز علاقاتها الاستراتيجية مع الولايات المتحدة بما يحقق المصالح المتبادلة للبلدين، ويسهم في ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، وتلبية تطلعات شعوبها في التنمية والإزدهار.

المصدر: وام