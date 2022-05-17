سريلانكا – اقترح رئيس وزراء سريلانكا الجديد، رانيل ويكرميسينغه، خصخصة الخطوط الجوية الوطنية الخاسرة، في إطار الإصلاحات الرامية لحل أسوأ أزمة اقتصادية تشهدها البلاد منذ عقود.

وقال رئيس الوزراء في بيان إنه يعتزم تقديم مقترح موازنة إغاثة خاصة تحل محل الموازنة الموجهة للتنمية والتي تمت المصادقة عليها في وقت سابق من العام الجاري، مشيرا إلى أنه سيوجه جميع الأموال المخصصة لتطوير البنية التحتية للرعاية الاجتماعية.

وأكد أن الوضع المالي للبلاد سيء للغاية لدرجة أن الحكومة كانت مجبرة على طباعة نقود لدفع رواتب موظفي الحكومة وشراء سلع وخدمات أخرى، لافتا إلى أن الخطوط الجوية السريلانكية خسرت حوالي 123 مليون دولار في السنة المالية 2020 – 2021، التي انتهت في مارس، وتجاوزت خسائرها الإجمالية مليار دولار بحلول مارس 2021.

وأضاف: “حتى إذا خصخصنا الخطوط الجوية السريلانكية، فهذه خسارة يجب أن نتحملها. يجب أن تدركوا أن هذه خسارة يجب أن يتحملها حتى فقراء هذا البلد الذين لم يركبوا طائرة أبدا”.

يذكر أن سريلانكا توشك على الإفلاس، وعلقت سداد حوالي 7 مليارات دولار من القروض الأجنبية المستحقة هذا العام من أصل 25 مليار دولار يتم سدادها حتى عام 2026. ويبلغ إجمالي الدين الخارجي للدولة 51 مليار دولار. وتقول وزارة المالية إن الدولة لديها حاليا 25 مليون دولار فقط من الاحتياطيات الأجنبية الصالحة للاستخدام.

كان رئيس البلاد غوتابايا راجاباكسا قد عيّن ويكرميسينغه رئيسا للوزراء الخميس الماضي، في محاولة لتهدئة الأزمة السياسية والاقتصادية التي تعصف بالدولة الجزيرة.

وتنحى ماهيندا راجاباكسا شقيق الرئيس ورئيس الوزراء السابق عن منصبه في التاسع من مايو وسط أعمال عنف أسفرت عن مقتل تسعة أشخاص وإصابة أكثر من 200 آخرين بجراح.

وطالب المحتجون أسرة راجاباكسا واسعة النفوذ بالتنحي لمسؤوليتها عن تلك الأزمة الاقتصادية التي تكابدها البلاد.

المصدر: AP