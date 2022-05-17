إيطاليا – أعرب الأمين العام لحزب الرابطة الإيطالي، ماتيو سالفيني، عن رفضه فرض حظر أوروبي على إمدادات الطاقة الروسية، ورأى أن ذلك سيضر بأوروبا أكثر مما يضر روسيا.

وفي حديث للصحفيين عند خروجه من مقر الحكومة بعد اجتماع مع رئيس الوزراء ماريو دراغي، تساءل سالفيني: “علينا أن نرى ما إذا كان حظر النفط والغاز يلحق ضررا أكبر على روسيا أم على إيطاليا وأوروبا”.

وقال: “وفقا للبيانات، فإنه يضر بإيطاليا وأوروبا أكثر، لأن روسيا تبيع غازها ونفطها إلى الصين وآسيا”، بينما ينبغي “علينا إطفاء أجهزة التدفئة وإغلاق الشركات”.

وأضاف سالفيني: “الحظر لن يضر روسيا بل أوروبا، كما يقول المستشار الألماني، وليس سالفيني”، وأشار إلى أن إيطاليا ليس بوسعها في الوقت الراهن الاستغناء عن الغاز الروسي.

وكان مفوض السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، استبعد في وقت سابق اليوم التوصل بشكل سريع إلى حزمة جديدة من العقوبات ضد روسيا، تتضمن فرض حظر على النفط الروسي.

المصدر: وكالة “آكي” الإيطالية