ليبيا – أكد وزير الصناعة والمعادن بحكومة تصريف الأعمال أحمد أبو هيسة امتلاك ليبيا قوانين تجارية واستثمارية جيدة فضلًا عن تمتعها بمساحات جغرافية شاسعة.

وبحسب بيان صحفي صدر عن الوزارة طالعته صحيفة المرصد، جاء تأكيد أبو هيسة في كلمته خلال مشاركته في فعاليات افتتاح جمعية الصناعيين ورجال الأعمال المستقلين في تركيا “موصياد” في العاصمة طرابلس، وفيها شدد الوزير على حاجة ليبيا إلى بنية تحتية حقيقية وإرادة جادة من قبل المستثمرين.

وأشاد أبو هيسة بدور رجال الأعمال في توطين الصناعة في ليبيا، داعيًا الشركات التركية لاقامة مصانع في البلاد سواء بشكل مباشر أو عبر الشراكة مع القطاع الخاص لإشباع السوق الليبي والانطلاق نحو السوق الإفريقية.