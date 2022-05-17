ليبيا – قال القيادي بمدينة مصراتة ورئيس الحزب الديمقراطي محمد صوان القيادي بجماعة الإخوان إن حكومة الدبيبة قد أهملت الملف الأمني، وأن العاصمة وما جاورها قد شهدت خلال الأربعة الأشهر الماضية أكثر من 15 خرقًا أمنيًا تسبب في مقتل ما لا يقل عن 20 قتيلًا وجرح العشرات.

صوان أشار وفقًا لشبكة “الرائد” الإخبارية المقربة من حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين إلى أن قرار المجتمع الدولي بتجميد إيرادات النفط، ما هو إلا حجر على هذه الحكومة باعتبارها لا تحسن التصرف بالمال.

وأكد على أن رؤيتهم منذ حوار جنيف كانت وما زالت أن الأطراف القوية على الأرض هي من تستطيع حل الأزمة وجلب الاستقرار للبلاد، وهذا ما تخبر به تجارب الدول الأخرى عبر التاريخ.