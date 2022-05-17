ليبيا – اعتبر عضو المؤتمر العام السابق عن حزب العدالة والبناء عضو جماعة الإخوان المسلمين محمود عبد العزيز أن “فبراير” تحتاج ثورة تصحيحية على الذين انقضوا على فبراير وخانوها وأوغلوا في الشعب الليبي بحجة أنهم فبرايرين بحسب قوله.

عبد العزيز أعرب خلال استضافته عبر برنامج “بين السطور” الذي يذاع على قناة “التناصح” التابعة للمفتي المعزول الغرياني وتابعته صحيفة المرصد عن استغرابه من تصريحات السفير الأمريكي لدى ليبيا، وحديثه بكل صفاقة عن الأموال الليبية وضرورة وضعها في حسابات وعدم منحها للشعب الليبي.

وأضاف: “الصخيرات هي من سلمت الشأن الليبي لأمثال هؤلاء السفراء، أعلم الكثير، وحتى من هم في صفنا لا يقبلون بذلك ولكن أتحداهم وأتحداكم أيام الثورة والمجلس الانتقالي لا يستطيعون التصريح بها”.

وفيما يلي النص الكامل:

في تاريخ 5/16 أطلق ما سمي بعملية الكرامة والذي أطلقها المجرم حفتر كان يحلم أن يدخل ليبيا، ولكن أرجعته فبراير وجعلته رجل يسوى في سوق التريس، كان في أمريكا لا شيء. هؤلاء من جعلهم رجال وبشر إلا فبراير وتضحياتها؟ حفتر ومن معه والآن يعتبرون أنفسهم القوات المسلحة العربية الليبية. معروف من وقف ومن بين رأسه ومن باعه.

حفتر ما تمكن قليلًا وانقض على فبراير، وغيره الذين أنشأتهم فبراير نكرات، لا مستوى دراسي ولا غيره ولا دماغ، كأعضاء البرلمان الذين يتكلمون عن فبراير، أنت آخرهم، عضو مؤتمر شعبي أساسي نكرة لا أحد يعرفك، اليوم عضو برلمان تقرر مصير الليبيين.

عقيلة صالح من؟ ومن كان؟ كلهم تنكروا لفبراير ويقولون ثورة الكرامة، هذه ثورة طيح السعد. ما قيمة الحياة وأنتم تدكون رؤوسكم؟ فبراير تحتاج ثورة تصحيحية على هؤلاء الذين انقضوا على فبراير وخانوها وأوغلوا في الشعب الليبي بحجة أنهم فبرايريين.

وصل فيهم أن يتطاولوا على سماحة المفتي، والمطبلون والمزمرون دائمًا موجودون، أين كانوا عندما كان القدافي يدهك الليبيين ويتآمرون على الثورة في بنغازي؟ وأين كلهم الذين خانوا فبراير ونكصوا على أعقابهم، وتنكروا لفبراير ويقولون لم نعد نريد لا فبراير ولا سبتمبر؟ أهلنا في المنطقة الشرقية ضحية اللعب عليهم بما يسمى الكرامة والناس المستفيدة تعرفونهم بالاسم وبكلامهم.

السفير الأمريكي يتكلم بكل صفاقه، أن الاموال الليبية يجب ان توضع في حسابات ولا تمنح للشعب الليبي، ما شأنك أنت؟ الصخيرات هي من سلمت الشأن الليبي لأمثال هؤلاء السفراء، أعلم الكثير وحتى من هم في صفنا لا يقبلون بذلك، ولكن أتحداهم وأتحداكم أيام الثورة والمجلس الانتقالي لا يستطيعون التصريح بها؟

أي شخص خرج بلا للتمديد هو قذر ووسخ وليس رجلًا، لأن لا للتمديد ظروف ليبيا كانت أفضل من الآن، بآلاف المرات لكن ضاحكين عليك، الآن ليبيا تصرخ وتنادي ولم تكون ستيفاني ويليامز تلعب بمصير ليبيا والسفير الأمريكي يصرح والمخابرات المصرية محرم عليها أن تدخل طرابلس وتلعب بها.

ما هذا الكلام الفارغ! أغلق النفط وافتحه وشكل حكومة موازية، نائب السفير الأمريكي عندما اتصل بحفتر عشية الهجوم على طرابلس هل ننساه؟

أما بشأن المراسلة الرسمية من المؤسسة الوطنية للنفط إلى الصديق الصور بخصوص بلاغ عن ناقلة نفط، فالليبيين لن تجد متظاهر واحد يتكلم ولن تجدوه هذا الخبر، أسماء البواخر والمكان ويأتي شخص يقول ما دخل القيادة العامة؟ هل يحدث شيء في المنطقة الشرقية دون علمه؟ من يقدر يدخل بواخر على الرصيف في ميناء بنغازي القديم ويعبئ إلا أولاد حفتر؟ اللهم لا شماته هذا لأنكم تكلمتم في أعراضنا وتكلمتم عنا. نحارب الفساد ونسب حكومة الدبيبة والمليشيات ولا نحسب لأحد. باشاآغا أين هو ووزير الدفاع؟ ميزانية قام بها باشاآغا ولا يوجد فيها دار إفتاء! هو تفكيره محدود جدًا ومشيها بونطوات من عام 2015، الآن كيف الدبيبة يفوز علي؟ سأكسره سواء تنقسم البلاد أو مصراته تدخل في بعضها يوقف الكهرباء أو النفط.

تكلمنا وقلنا يضحكون عليكم، وللأسف رجال فبراير لم يشدوا البلاد وفبراير لن تحكم وهذا لن يحدث، البغدادي المحمودي قالوا خرج جثة ومنتهي وأفرجوا عنه، وأعرف أنهم أخذوا مقابل ذلك أموالًا، اليوم ذهب يعزي محمد بن زايد وأغدقت عليه الملايين والصفقات ومن وصل الآن وصل؛ لأن فبراير حررتهم من القذافي.