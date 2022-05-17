بروكسل – أظهرت التقديرات الأولية لمكتب الإحصاءات الأوروبي “يوروستات”، امس تسجيل منطقة اليورو عجزا تجاريا بقيمة 16.4 مليار يورو (17.05 مليار دولار)، خلال مارس/آذار الماضي.

ووفق بيانات “يوروستات”، سجلت المنطقة فائضا تجاريا بقيمة 22.5 مليار يورو (23.4 مليار دولار) خلال الفترة المناظرة من 2021.

وسجلت صادرات المنطقة إلى باقي دول العالم ارتفاعا بنسبة 14 بالمئة خلال مارس على أساس سنوي، إلى 250.1 مليار يورو (260.1 مليار دولار).

كما زادت واردات المنطقة بنسبة 35.4 بالمئة خلال مارس إلى 266.5 مليار يورو (277.1 مليار دولار)، وسط زيادة ملحوظة في واردات الطاقة.

ووفق “يوروستات”، ارتفعت التجارة البينية لدول التكتل بنسبة 21.2 بالمئة إلى 236.8 مليار يورو (246.2 مليار دولار).

وسجلت المنطقة عجزا تجاريا بقيمة 52.4 مليار يورو (54.4 مليار دولار) خلال الأشهر الثلاثة الأولى من 2022، مقابل فائض تجاري بقيمة 56.7 مليار يورو (58.9 مليار دولار) على أساس سنوي.

** الاتحاد الأوروبي

ووفق البيانات، سجل الاتحاد الأوروبي عجزا تجاريا بقيمة 27.7 مليار يورو (28.8 مليار دولار) خلال مارس، مقابل فائض تجاري بقيمة 18.7 مليار يورو (19.4 مليار دولار) خلال مارس 2021.

وأظهرت البيانات، ارتفاع صادرات الاتحاد نحو بقية دول العالم إلى 220.5 مليار يورو (229.3 مليار دولار) في مارس الماضي، أي بزيادة بـ 12.8 بالمئة.

كما ارتفعت واردات الاتحاد الأوروبي بـ 40.4 بالمئة لتصل إلى 248.2 مليار يورو (258.1 مليار دولار) في مارس، وفقا لبيانات “يوروستات”.

الأناضول