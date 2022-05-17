غانتس يتعهد بمنع إيران من نقل “قدرات متقدمة” إلى “حماس” و”حزب الله”

غانتس يتعهد بمنع إيران من نقل “قدرات متقدمة” إلى “حماس” و”حزب الله”

إسرائيل – تعهد وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس، امس بمنع إيران من نقل “قدرات متقدمة” إلى كيانات أخرى في المنطقة، وذلك بعد أيام من الغارة الجوية الإسرائيلية في سوريا.

وشدد غانتس، في تصريح خلال زيارته للجبهة الشمالية في الجيش الإسرائيلي على أن “إسرائيل ستواصل العمل ضد أي عدو يهددها، وتمنع نقل القدرات المتقدمة من إيران التي تعرض مواطني إسرائيل للخطر وتضر باستقرار المنطقة بأكملها”.

وقال غانتس إن “إسرائيل تواصل المضي قدما في إجراءات دفاعية في الشمال”، مشيرا إلى أن تدريبات “عربات النار”، تهدف إلى “التحضير لسيناريوهات مختلفة ضد أعدائنا في مختلف المسارح وضد حزب الله وحماس، اللذين يعملان أيضا من لبنان”.

وأضاف: “الجمع بين التدريب والنشاط العملياتي وتعزيز الصمود المدني يشكل نموذجنا الكامل لحماية الشمال وإسرائيل بأكملها”.

هذا وبدأت وزارة الدفاع الإسرائيلية في الأشهر الأخيرة بناء مئات الملاجئ للمواطنين الإسرائيليين في البلدات الشمالية الذين لا يمكنهم الوصول إلى الملاجئ.

المصدر: “تايمز أوف إسرائيل”